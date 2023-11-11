Двоє пенсіонерів загинули на вулиці Торецька під ворожим обстрілом: фото

Ворожі снаряди поцілили по житловій забудові і смертельно поранили людей на вулиці.

У суботу, 11 листопада, російська армія завдала потужного артилерійського удару по місту Торецьку Донецької області. Під ворожим вогнем опинилися двоє цивільних громадян, які перебували на вулиці.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, опублікувавши фото наслідків обстрілу.

“Ворожі снаряди поцілили по житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді. Їхні поранення були смертельними.

Загибла 61-річна перехожа на вулиці Торецька / Фото: Офіс генерального прокурора

Загиблий 65-річний велосипедист у Торецьку / Фото: Офіс генерального прокурора

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В результаті вибухів на місці обстрілу розтрощені вікна і двері житлових будинків та господарських споруд, зруйновані перекриття, понівечені дахи й покрівля.

За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, цього ж дні, 11 листопада, в першу річницю звільнення Херсона, окупанти обстріляли центральну частину міста, поціливши снарядом в багатоквартирний будинок.

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