Двоє поліцейських загинуло у Краматорську, на який РФ скинула понад 40 КАБів

Наслідки удару по Краматорську / © t.me/kramatorsk_rada

Внаслідок масованої повітряної атаки, під час якої ЗС РФ запустили по місту Краматорську на Донеччині понад 40 КАБів, загинули двоє поліцейських з Івано-Франківшини.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Обидвом загиблим поліцейським було 38 років, у Нацполіції вони служили від 2015 року. Понад рік проходили службу в батальйоні особливого призначення (стрілецький).

«Вони — справжні офіцери, вирізнялися неабиякою силою духу та наполегливістю. Були відданими своїй справі, вірними Присязі та справжніми синами своєї країни», — йдеться у повідомленні.

Один із загиблих, підполковник поліції Олександр Соловʼянчик, був слідчим та оперуповноваженим у різних підрозділах поліції. Торік перевівся на посаду старшого інспектора відділення проведення спеціальних операцій батальйону поліції особливого призначення.

© Нацполіція Івано-Франківської області

Інший загиблий — 38-річний капітан поліції Ігор Мартинюк, спецпризначенець. Від 2014 року він неодноразово брав участь в АТО. Перебував на посаді старшого інспектора відділення тактико-спеціальної підготовки батальйону поліції особливого призначення.

© Нацполіція Івано-Франківської області

Раніше міськрада Краматорська повідомила, що 22 серпня російська авіація скинула 41 бомбу на місто. Бомбардуваннями розбито до 60 житлових будинків, пошкоджено магазини, лінії електропередач та звʼязку.

Нагадаємо, 20 серпня російська терористична армія запустила по місту Костянтинівка на Донеччині 8 ракет із реактивної системи залпового вогню «Смерч».