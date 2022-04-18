"Двоє прибуло, один одразу звільнився": в Росії контрактники не хочуть помирати в Україні і дають драпака з армії

"Двоє прибуло, один одразу звільнився": в Росії контрактники не хочуть помирати в Україні і дають драпака з армії

Окупанти-контрактники звільняються в перший же тиждень служби.

Громадяни Російської Федерації не бажають йти на військову службу за контрактом. Проблему не вирішує навіть спрощена система приймання без проведення психофізіологічного відбору.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За отриманою ним інформацією, не допомагає навіть право укладати контракти тривалістю 3 місяці.

Від початку року по 15 квітня для проходження військової служби в 56 військових частин Західного військового округу було відібрано всього 103 військовослужбовці за контрактом, 23 з яких написали рапорти на звільнення, дізнавшись про проведення "спеціальної воєнної операції" на території України.

"Серед усіх військових частин Західного військового округу, комплектувати особовим складом найважче саме мотострілецькі та танкові частини. У 2022 році в мотострілецькі та танкові частини Західного військового округу прибуло лише 15 контрактників, 5 з яких звільнилися в перший тиждень служби:

6 загальновійськова армія

25 омсбр (в/ч 29760, Луга, Ленінградська обл.) - 2 прибуло, 1 з яких відразу звільнився;

138 омсбр (в/ч 02511, Кам'янка, Ленінградська обл.) – 3 прибуло, 1 звільнився;

20 загальновійськова армія

237 тп (в/ч 91726, Солоти, Білгородська обл.) 3 мсд - 1 прибув;

59 тп (в/ч 94018, Єльня, Смоленська обл.) 144 мсд - 1 прибув і відразу звільнився;

1 танкова армія

15 мсп (в/ч 31134, Калінінець, Московська обл.) 2 мсд - 1 прибув і одразу звільнився;

423 мсп (в/ч 91701, Наро-Фомінськ, Московська обл.) 4 тд - 1 прибув;

12 тп (в/ч 31985, Наро-Фомінськ, Московська обл.) 4 тд - 1 прибув;

26 тп (в/ч 54096, Мулине, Нижегородська обл.) 47 тд - 2 прибуло, 1 звільнився;

27 омсбр (в/ч 61899, Москва) - 3 прибуло", - повідомляє журналіст.

Нагадаємо, що понад 100 російських військових із 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка вже воювала в Україні, відмовилися повертатися на територію України. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.