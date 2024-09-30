Двоє прикарпатців підпалювали військові авто в Івано-Фраківську: що їм загрожує

Підпалювача та його спільницю вдалося затримати по гарячих слідах.

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох зловмисників, які підпалювали авто військових в Івано-Франківську.

Про це інформує СБУ.

Затриманими виявилися 24-річна місцева жителька та її 40-річний сусід, які шукали швидкого заробітку в інтернеті. У результаті на жінку вийшов ворожий представник і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

Цілями зловмисників були військові авто, які знаходилися на техобслуговуванні на Прикарпатті після виконання бойових завдань на фронті.

"Щоб не шукати і не палити ці машини самій, фігурантка залучила спільника. Під час виходу "на справу" зловмисник дотримувався заходів конспірації: діяв в темну пору доби, ховав обличчя та одягав захисні рукавиці", - вказано в повідомленні.

Двоє прикарпатців підпалювали військові авто в Івано-Фраківську

Підпалювача та його спільницю вдалося затримати по гарячих слідах після підпалу камуфльованого мікроавтобуса.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для координації своїх злочинних дій та спілкування із замовником.

Двоє прикарпатців підпалювали військові авто в Івано-Фраківську

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах.

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