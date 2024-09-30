Двоє прикарпатців підпалювали військові авто в Івано-Фраківську: що їм загрожує

Підпалювача та його спільницю вдалося затримати по гарячих слідах.
Служба безпеки та Національна поліція затримали двох зловмисників, які підпалювали авто військових в Івано-Франківську.
Про це інформує СБУ.
Затриманими виявилися 24-річна місцева жителька та її 40-річний сусід, які шукали швидкого заробітку в інтернеті. У результаті на жінку вийшов ворожий представник і запропонував гроші в обмін на співпрацю.
Цілями зловмисників були військові авто, які знаходилися на техобслуговуванні на Прикарпатті після виконання бойових завдань на фронті.
"Щоб не шукати і не палити ці машини самій, фігурантка залучила спільника. Під час виходу "на справу" зловмисник дотримувався заходів конспірації: діяв в темну пору доби, ховав обличчя та одягав захисні рукавиці", - вказано в повідомленні.
Підпалювача та його спільницю вдалося затримати по гарячих слідах після підпалу камуфльованого мікроавтобуса.
Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для координації своїх злочинних дій та спілкування із замовником.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах.
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