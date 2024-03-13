Двоє прикордонниць продавали закриту інформацію з держбаз для ухилянтів: в чому полягала схема

ДБР викрило прикордонниць, які торгували закритими даними з держбаз про призовників.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох прикордонниць, які продавали інформацію з закритих державних баз даних. Обвинувальні акти проти них направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

ДБР у взаємодії з СБУ викрило правоохорониць на початку 2024 року. Жінки працювали у різних підрозділах і не були знайомі, однак діяли за схожою схемою. До них через посередників зверталися чоловіки призовного віку, які планували їхати за кордон з проханням перевіряти у базі даних інформацію щодо них. Зокрема, чи не розшукує їх військкомат як таких, хто уникає призову на військову службу.

Копіювання інформації з закритих баз даних щодо однієї особи коштувало 150 доларів. Частину грошей брали посередники, до яких зверталися "клієнти".

Обох прикордонниць судитимуть за несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 КК України). Одна з них підпала ще й під статтю за несанкціоноване копіювання інформації, що призвело до її витоку, вчинене повторно (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Військовослужбовиць відсторонили від виконання обов’язків та перевели для проходження служби в один з бойових центрів на Чернігівщині.

Нагадаємо, раніше на Донеччині ДБР викрило групу осіб, які привласнили понад 3 тонн продовольчих товарів для військових. Обвинувальний акт скеровано до суду.

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