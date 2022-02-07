Двоє росіян намагалися потрапити до України з території Білорусі: фото

Щоб перетнути кордон із недійсними тестами на COVID-19, вони запропонували 6 тисяч рублів хабаря.

У пункті пропуску “Нові Яриловичі” на Чернігівщині прикордонники не пропустили на територію України двох громадян РФ, які прибули автомобілем із Білорусі.

Про це повідомили в понеділок, 7 лютого, у пресслужбі ДПСУ.

Росіяни віком 25 та 27 років, окрім паспортів, пред’явили прикордонникам сертифікати лабораторних тестів на коронавірусну інфекцію, які викликали підозру в їх достовірності. На підробку вказували очевидні ознаки, до того ж при зчитуванні QR-коду у міжнародній системі про них не було жодної інформації.

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Під час спілкування з прикордонниками один із іноземців спробував “домовитися” про перетин кордону за допомогою хабаря, запропонувавши 6 тисяч російських рублів (близько 75 доларів США).

В результаті, окрім того, що росіянам заборонили в’їзд до України, за фактом спроби підкупити прикордонників до поліції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Нагадаємо, раніше в аеропорту "Київ" прикордонники завернули російську модель. Росіянка незаконно їздила до Криму.

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