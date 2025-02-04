Двоє російських агентів на Буковині готували теракт проти поліцейських

Двом російським агентам оголосили підозру в створенні вибухового пристрою та замаху на теракт.

У Чернівецькій області правоохоронці зупинили спробу теракту. Два місцеві жителі, під керівництвом російських спецслужб, виготовили саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За інформацією слідства, місцеві мешканці діяли за вказівкою спецслужб РФ під дистанційним керівництвом куратора. Вони виготовили саморобну вибухівку та заклали її 1 лютого 2025 року у покинутій будівлі. Для фіксації злочину підозрювані встановили пристрій для відеоспостереження.

Затриманий

"За задумом російських спецслужб, готувалась пастка: покинута будівля, анонімний дзвінок на "102" із повідомленням про злочин і прибуття наряду поліції. Щойно камера зафіксувала б правоохоронців у приміщенні – вибухівку мали активувати", — йдеться в повідомленні.

Однак, завдяки оперативним діям правоохоронців, теракт був зірваний, а підозрюваних затримано. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі агента ФСБ, який шпигував за кораблями ЗСУ, що обороняють морську акваторію України.

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