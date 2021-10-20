Двоє українців почубилися у літаку з Харкова до Кракова: одного вивели в кайданках

Двоє українців почубилися у літаку з Харкова до Кракова: одного вивели в кайданках

Сварка між пасажирами переросла у бійку, а закінчилася штрафом і кайданками.

Двоє громадян України побилися у літаку під час польоту з України в Польщу.

Про це пoвідoмляє сайт прикордонної служби.

Інцидент стався у літаку сполученням "Харків-Краків". Двоє громадян України влаштували скандал і сварка поступово перейшла у бійку.

На зауваження з боку екіпажа літака українці не реагували. Також одна з пасажирок заходилася знімати інцидент на відео, що, за словами прикордонників, "посилило нервову атмосферу серед інших пасажирів". На прохання припинити відеозйомку жінка не реагувала.

Після приземлення прикордонники наказали порушникам негайно покинути літак. Один із них не схотів, тож його з літака вивели в кайданках.

В підсумку двоє чоловіків отримали штраф. Жінка яка знімала відео, відмовилася брати квитанцію, тож її покарають через суд.

Нагадаємо, що у Польщі двоє українців отримали штрафи за порушення порядку на борту літака, який летів зі Львова до Варшави.

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