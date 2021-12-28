Двоє українців розбилися в смертельній ДТП у Словаччині: фото

Двоє українців розбилися в смертельній ДТП у Словаччині: фото

Водійка не справилась з керуванням.

У Словаччині В ДТП розбилися на сметь 42-річна українка та її 20-річний пасажир. Аварія сталасья в Собранецькому районі 25 грудня.

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Як повідомили в місцевій поліції, 42-річна українка за кермом Seat Leon, проїжджаючи лівосторонній поворот за селом Тибава, не розрахувала швидкість, вилетіла з дороги в кювет та врізалася у бетонний місток.

Внаслідок зіткнення 20-річний пасажир, який перебував на задньому сидінні авто, і водійка, отримали смертельні травми. Усі обставини події встановлюють правоохоронці.

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