Розмінування / © pexels.com

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У Херсонській області внаслідок російського удару загинули двоє співробітників норвезької гуманітарної організації, яка займається розмінуванням територій в Україні. Ще четверо працівників дістали поранення. Загиблі та поранені є українськими громадянами.

Про це повідомила сама організація Norsk Folkehjelp у своїй заяві.

Що відомо про загиблих і поранених

За попередніми даними, атака сталася вдень 24 червня під час виконання робіт із гуманітарного розмінування.

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Один із працівників загинув на місці. Ще одного у критичному стані доставили до лікарні, однак врятувати його не вдалося — він помер від отриманих травм. Четверо інших співробітників зазнали поранень середнього ступеня тяжкості та перебувають під наглядом медиків. Їхньому життю наразі нічого не загрожує.

За інформацією військової адміністрації Херсонської області, удар було завдано російською ракетою «Іскандер-М».

В організації зазначили, що продовжують з’ясовувати всі обставини трагедії.

Генеральний секретар організації Раймонд Йогансен висловив співчуття родинам загиблих.

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«Це надзвичайно важка втрата. Наші думки з рідними та близькими загиблих. Зараз найважливіше — підтримати сім’ї, поранених і наших співробітників, які переживають цю трагедію», — заявив він.

Йогансен також наголосив, що напад вкотре демонструє небезпеку, з якою стикаються гуманітарні працівники у зонах бойових дій.

«Гуманітарні організації захищені міжнародним правом, однак дедалі частіше стають мішенню атак. У результаті страждають цивільні люди, які потребують нашої допомоги», — зазначив він.

Що відомо про гуманітарну організацію в Україні

Зазначимо, що організація Norsk Folkehjelp працює в Україні від 2022 року та є однією з найбільших гуманітарних організацій, що займаються розмінуванням. Крім очищення територій від мін і вибухонебезпечних предметів, організація реалізує програми захисту цивільного населення, продовольчої безпеки та протидії гендерному насильству.

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Під час війни в українському підрозділі організації працюють близько 475 співробітників.

Тим часом Росія вдарила поруч із пляжем у Запоріжжі. Там є постраждалі діти.

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