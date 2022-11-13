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Двоє загиблих та двоє постраждалих: трагічні наслідки ДТП на Хмельниччині

Двоє загиблих та двоє постраждалих: трагічні наслідки ДТП на Хмельниччині

Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

У Хмельницькій області на трасі не розминулися дві машини. У результаті зіткнення є загиблі.

Поблизу м. Славута Шепетівського району сталася жахлива ДТП – зіткнулися дві автівки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області.

За попередніми даними, водій автомобіля "ВАЗ 2108" перед поворотом ліворуч не переконався в безпечності свого руху і не надав перевагу в русі автомобілю "ЗАЗ 1103", що їхав у зустрічному напрямку.

Сталося  лобове зіткнення двох транспортних засобів, "ВАЗ 2108" загорівся.

"В результаті ДТП 76-річний водій "ВАЗ" та 29-річний пасажир автомобіля "ЗАЗ 1103" від отриманих травм загинули на місці події. Водій "ЗАЗ" та ще один його пасажир з тілесними ушкодженнями доправлені до Славутської міської лікарні.

Наразі слідчі проводять розслідування.

Раніше стало відомо, що у Миколаївській області в ДТП загинула родина.

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