Двоє загиблих та постраждала: наслідки страшної ДТП у Миколаєві (фото)

Двоє загиблих та постраждала: наслідки страшної ДТП у Миколаєві (фото)

На місці смертельної аварії працювали правоохоронці.

У Миколаєві по вул. Генерала Карпенка сталася дорожньо-транспортна пригода. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили у поліції регіону.

За даними правоохоронців, зіткнулися автомобілі BMW та Hyundai. Після зіткнення BMW в'їхав у дерево.

У результаті 38-річний водій та 32-річна пасажирка BMW загинули на місці події, ще одна пасажирка цього ж авто була доправлена до лікарні. Водій та пасажир Hyundai не постраждали.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб”.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

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