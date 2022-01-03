Двоє загиблих та постраждала: наслідки страшної ДТП у Миколаєві (фото)

На місці смертельної аварії працювали правоохоронці.
У Миколаєві по вул. Генерала Карпенка сталася дорожньо-транспортна пригода. Є загиблі та постраждалі.
Про це повідомили у поліції регіону.
За даними правоохоронців, зіткнулися автомобілі BMW та Hyundai. Після зіткнення BMW в'їхав у дерево.
У результаті 38-річний водій та 32-річна пасажирка BMW загинули на місці події, ще одна пасажирка цього ж авто була доправлена до лікарні. Водій та пасажир Hyundai не постраждали.
Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб”.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, в Одесі водій машини BMW не впорався з керуванням та спричинив ДТП.
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