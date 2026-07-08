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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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283
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Двоє загиблих, двоє поранених: росіяни атакували інфраструктуру великого міста

Російський удар спричинив пошкодження об’єктів інфраструктури в Одесі.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Ракетна атака на Україну

Ракетна атака на Україну

Внаслідок російського ракетного удару по Одесі в середу, 8 липня, загинуло двоє людей, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог атакував Одесу… На жаль, дві людини загинули. Співчуття рідним і близьким», — написав він.

Лисак додав, що наразі також відомо про двох постраждалих внаслідок удару.

За словами очільника Одеської МВА, російський удар спричинив пошкодження об’єктів інфраструктури.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Напередодні, 7 липня, російські війська також завдали удару по Одесі балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Тоді внаслідок атаки постраждало 10 людей.

Нагадаємо, вранці 8 липня Росія завдала удару ракетою по житловому будинку в Харкові. Влучання зафіксовані в Немишлянському районі: є загиблі та поранені.

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Дата публікації
Кількість переглядів
283
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