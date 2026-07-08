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Двоє загиблих, двоє поранених: росіяни атакували інфраструктуру великого міста
Російський удар спричинив пошкодження об’єктів інфраструктури в Одесі.
Внаслідок російського ракетного удару по Одесі в середу, 8 липня, загинуло двоє людей, ще двоє зазнали поранень.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
«Ворог атакував Одесу… На жаль, дві людини загинули. Співчуття рідним і близьким», — написав він.
Лисак додав, що наразі також відомо про двох постраждалих внаслідок удару.
За словами очільника Одеської МВА, російський удар спричинив пошкодження об’єктів інфраструктури.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Напередодні, 7 липня, російські війська також завдали удару по Одесі балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Тоді внаслідок атаки постраждало 10 людей.
Нагадаємо, вранці 8 липня Росія завдала удару ракетою по житловому будинку в Харкові. Влучання зафіксовані в Немишлянському районі: є загиблі та поранені.