Двоє загиблих, двоє поранених: росіяни атакували інфраструктуру великого міста

Ракетна атака на Україну

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Внаслідок російського ракетного удару по Одесі в середу, 8 липня, загинуло двоє людей, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог атакував Одесу… На жаль, дві людини загинули. Співчуття рідним і близьким», — написав він.

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Лисак додав, що наразі також відомо про двох постраждалих внаслідок удару.

За словами очільника Одеської МВА, російський удар спричинив пошкодження об’єктів інфраструктури.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Напередодні, 7 липня, російські війська також завдали удару по Одесі балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Тоді внаслідок атаки постраждало 10 людей.

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Нагадаємо, вранці 8 липня Росія завдала удару ракетою по житловому будинку в Харкові. Влучання зафіксовані в Немишлянському районі: є загиблі та поранені.

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