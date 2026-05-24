Двоє загиблих на Київщині — нові деталі нічного терору

У Бучанському та Обухівському районах загинули чоловіки. Серед постраждалих — маленька дитина.

Анастасія Павленко
Під час нічної масованої атаки Росії на Київщину загинули двоє людей.

Про це повідомили у КОВА.

«Ворог убив чоловіків у Бучанському та Обухівському районах. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Серед них — дитина, дівчинці ще немає року», — йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждалих у Фастівському районі — п’ятеро осіб.

Раніше повідомлялося, що унаслідок чергової російської атаки на території Київської області зафіксовано пошкодження житлових будинків, складських та господарчих споруд, а також займання у кількох районах області.

Також стало відомо, що у Києві зросла кількість загиблих і постраждалих через ворожу атаку.

