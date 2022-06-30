Двоє закарпатців на кордоні заховалися за фіранкою у бусі, щоб потрапити до Словаччини: фото

Двоє закарпатців на кордоні заховалися за фіранкою у бусі, щоб потрапити до Словаччини: фото

У ніч проти 30 червня на Закарпатті у пункті пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною прикордонники виявили двох чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно виїхати з України.

Аби залишитись непоміченими чоловіки ховалися у мікроавтобусі за фіранкою.

Про це сьогодні, 30 червня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

"Під час огляду мікроавтобуса марки "Mercedes" української реєстрації, який прямував на виїзд з України, правоохоронці знайшли двох чоловіків, які намагалися сховатися від контролю у задній частині салону у своєрідній схованці. Останній ряд сидінь, де виявили правопорушників, був затягнутий шторкою, аби здавалося, що за нею багажне відділення", - розповіли прикордонники.

Затриманими виявилися мешканці Закарпаття віком 28 та 30 років. Водій, теж закарпатець, визнав, що хотів переправити їх через кордон потай від правоохоронців.

На місце події прикордонники викликали поліцейських.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини справи, після чого порушників притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Також у діях чоловіків вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 ККУ "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період".

Щодо водія, то поліцейських повідомлено про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через ДКУ".

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