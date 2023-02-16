Дві жінки і чоловік коригували ракетні обстріли позицій ЗСУ на Донецькому та Бахмутському напрямках

СБУ затримала російських інформаторів, які коригували ракетні обстріли позицій ЗСУ на Донецькому та Бахмутському напрямках.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

"Служба безпеки викрила ще трьох поплічників агресора у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Зловмисники збирали дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Отримані відомості переправляли російським окупантам через анонімні месенджери у вигляді текстових повідомлень з електронними координатами та фотофіксацією", - йдеться у повідомленні.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

Під час слідчо-оперативних дій працівники СБУ затримали мешканку Новогродівки на спробі передачі окупантам розвідданих про базування підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку.

Для збору інформації вона обходила місцевість і надалі контактувала з бойовиком терористичної організації "ДНР", який входив до складу 1-го армійського корпусу РФ.

Після російських ракетних ударів зловмисниця виходила на місце події та "звітувала" окупантам про результати повітряних атак.

Також затримано мешканку Дружківки, яка передавала агресору приблизне орієнтування місць дислокації підрозділів ЗСУ та маршрути їхнього переміщення на Бахмутському напрямку.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Ще одним ворожим інформатором виявився місцевий житель, який "зливав" через декілька проросійських Телеграм-каналів маршрути переміщення українських військ.

Фото: Служба безпеки України

У всіх затриманих виявлено мобільні телефони із доказами листування з учасниками окупаційних угруповань.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, в Одесі до 5 роки позбавлення волі засудили прихильника російських окупантів, який публічно закликав до зміни меж території України та заперечував військову агресію Росії.

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