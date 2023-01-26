Двоє жителів Сумщини "конвертували" награбовані окупантами мільйони гривень в рублі: фото

Вони приховано обміняли та передали загарбникам понад 10 млн рублів.

В Сумській області викрили злочинну групу, яка допомагала окупантам обмінювати награбовані мільйони гривень на російські рублі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Організатори злочинної групи приховано перетинали кордон і на території Росії зустрічалися з представниками командування окупаційних угруповань. Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мирних жителів тимчасово окупованих районів сходу України.

Отримані від загарбників гривні учасники злочинної групи нелегально конвертували в рублі через підпільні "обмінники" в Україні. Для цього використовували власні зв’язки у кримінальних колах.

Потім ділки власноруч переправляли російську валюту до РФ в обхід контрольно-пропускних пунктів.

За попередніми даними, вони приховано обміняли та передали загарбникам понад 10 млн рублів.

Ці гроші агресор використовував, щоб фінансувати угруповання окупантів, які воюють проти Сил оборони України на території Донецької та Луганської областей.

Контррозвідники СБУ затримали організаторів злочинної групи на спробі передати росіянам понад 2 млн рублів.

Затриманими виявилися двоє жителів Сумщини, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

Як свідчать оперативні дані, з кожної "транзакції" зловмисники мали свій "відсоток" і розраховували на лояльність окупантів у разі захоплення регіону.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів правоохоронці виявили підготовлені для обміну гроші, телефони із доказами незаконної діяльності та вогнепальну зброю та боєприпаси.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (замах на передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора).

Одного зі зловмисників суд уже відправив під варту, щодо другого фігуранта - це питання наразі вирішується.

Наразі правоохоронці намагаються встановити і притягнути до відповідальності всіх винних осіб.

Нагадаємо, СБУ спільно з ДБР викрили співробітника одного з підрозділів Служби безпеки у Запорізькій області, який збирав дані для російських спецслужб.

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