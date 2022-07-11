"Дядечко Лендліз розігріває публіку": ЗСУ вдарили по базі окупантів в Токмаку на Запоріжжі

У місті Токмак Запорізької області день видався неспокійним для окупантів.

Від ЗСУ влучно "прилетіло" на їхню військову базу.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Токмак. Запоріжжя. Дядечко Лендліз з подругою Бавовною розігрівають публіку, перед початком великого "запального" концерту на "не складах БК і ПММ", - йдеться в повідомленні.

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Місцеві жителі повідомляють у соцмережах, що чули звуки кількох влучань у район військової частини та складів боєприпасів окупантів. Також повідомляють, що після "прильотів" була детонація боєприпасів.

Інформацію про удари ЗСУ по базі окупантів підтвердив і речник Одеської ОВА Сергій Братчук

"Підтверджується інформація, що Сили оборони завдали удар по базі рашистів в тимчасово-окупованому Токмаку (Запоріжська область)", - написав Братчук.

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