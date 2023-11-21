"Дядю, а ти ще приїдеш?": поліцейський розповів, як пережив блокаду Маріуполя, полон і повернувся на службу

Україні вдалося повернути Олександра Корецького під час обміну в листопаді 2022 року разом з військовими.

Підполковник поліції Олександр Корецький, який на початку великої війни в Україні служив в Маріуполі, потрапив звідти у полон, і майже 8 місяців був ув'язнений, знову повернувся на службу.

Історію поліцейського надає Нацполіція України.

Від початку війни – Маріуполь

Від 24 лютого 2022 року Олександр Корецький працював у Маріуполі. В групі реагування він боровся з мародерами. Також допомагав вивезенню поранених з-під обстрілів, розвозив людям продукти.

Як згадує Олександр, якось до нього підійшли 7-річний хлопчик та 5-річна дівчинка, яких евакуйували з Лівого берега. Він пригостив дітей та трошки поговорив. Але їхніх очей не забув і досі.

"Якось до мене підійшов маленький хлопчик років, може, 6-7. Очі, як у старця. І дівчинка, ще менша, років п’яти, його сестра. (...) У мене була в куртці вітамінна пастила, і я її віддав. Ну, нічого було їм дати, тільки це", – пригадує підполковник.

Він зустрівся з сім’єю цих дітей, а коли вже йшов, хлопчик наздогнав його, взяв за рукав.

"Дядю, а ти ще приїдеш?", – спитав малий.

Олександр розповідає, що завжди вважав себе міцною людиною, але коли сів у машину, були сльози на очах.

"Це неправильно, коли діти це бачать, коли діти від цього гинуть. Війна – це неправильно", – каже чоловік.

Олександр Корецький Фото: Нацполіція України

Пологовий будинок

У Маріуполі поліцейський також став рятувальником. Він виносив жінок з пологового будинку, на який Росія скинула бомбу. Прибув до лікарні за три хвилини після завданого росіянами авіаудару.

"Шукав там загиблих, поранених. Діточки були, маленькі, які щойно народились, а їх уже винесли на вулицю, на мороз. Жінки були вагітні, поранені. Всі були дуже налякані. Мені періодично це сниться", – згадує поліцейський.

Олександр Корецький розповідає, що в Маріуполі не було повітряних тривог, майже все місто перетворилося на руїни.

"Кожні десь пів години – годину літак заходив", – розповідає підполковник.

Олександр Корецький Фото: Нацполіція України

Полон

16 березня Олександр Корецький здійснив спробу вийти з оточення. Тоді ж він потрапив у полон. Це сталося на в’їзді до Бердянська. Там стояли вже не росіяни, а так звані військовослужбовці "ДНР", які почали дуже ретельно перевіряти всіх чоловіків.

"Раді були, що спіймали підполковника", – пригадує він.

За словами поліцейського, кожен день, вранці та ввечері, полонених виводили з камер.

"Усі, напевно, чули, як вони поводяться з довічно ув’язненими. Ребра, які мені зламали, зросталися погано, неправильно й давили на серце. Це вже до кінця життя", – каже чоловік.

На допитах представники слідчого комітету РФ запитували поліцейського, чи знаєте він щось про воєнні злочини. Той розповів про скалічених російським ударом породіль у Маріуполі, але росіяни не хотіли чути правду.

Обмін

Україні вдалося повернути Олександра Корецького під час обміну в листопаді 2022 року. Вже рік він знову несе службу вдома, на Донеччині, де починав свій шлях молодим лейтенантом.

Зараз підполковник є заступником начальника відділу управління превентивної діяльності ГУНП в Донецькій області й опікується безпекою поліцейських на блокпостах.

Нагадаємо, ТСН.ua розповідав про бійця маріупольського гарнізону, який був у полоні в росіян. Повномасштабне вторгнення він зустрів артилеристом, потім перейшов у піхоту, був поранений. Разом з іншими оборонцями міста перебував у бункерах “Азовсталі”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Війна Хороброго: історія бійця, шлях якого розпочався ще на Майдані Незалежності

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