"Дякуємо за котика": у посилці з Вінниці в Сумах виявили сюрприз (фото)

Як припускають на підприємстві, обладнання разом із котом упакували в стрейч-плівку та гофрокартон і відправили в Суми.

Одне з вінницьких підприємств з виробництва обладнання для переробки деревини відправило замовнику не лише товар, але й бонус – маленьке кошеня. Як тваринка доїхала живою і неушкодженою у запакованій посилці, невідомо.

Про це пише видання "20 хвилин".

Замовлення виготовили, упакували та відправили клієнту "Новою поштою".

Фото: видання 20 хвилин

Через місяць потрібно було зробити уточнення, тож вінницькі підприємці зв’язалися з сумськими і на питання: "Чи все добре працює?", отримали неочікувану відповідь: "Так, все супер. До речі, дякуємо за котика".

Фото: видання 20 хвилин

Тварину не помітили, бо вона могла глибоко сховатися і навіть не подати звуку.

Кошеня не задихнулося, ймовірно, через те, що дана модель їхала на піддоні, що забезпечило доступ повітря знизу.

Однак після цієї ситуації логісти ретельніше перевірятимуть кожну модель перед відвантаженням, пообіцяли на підприємстві.

Нагадаємо, в Україні збираються запровадити податок на посилки до 150 євро дозволить закрити тіньову схему завезення товарів, якою користуються інтернет-магазини.

Тим часом у Бельгії в посилках з іграшками і консервами виявили наркотики на десятки мільйонів євро. Наркоділки, як кажуть правоохоронці, стають дедалі винахідливішими, контрабанду пересилають під виглядом звичайних посилок.

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