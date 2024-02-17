Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці - Андрій Білецький

Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах.

Про це йдеться у офіційній заяві командира Третьої окремої штурмової бригади Андрія Білецького.

"Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному", - зауважив він.

"Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", — резюмував Андрій Білецький.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ЗСУ вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Додамо, що триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

Додамо, що російські загарбники використовують в Авдіївці хімічну зброю.

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