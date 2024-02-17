Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці - Андрій Білецький

Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці - Андрій Білецький

Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару - Білецький

Українські військові вийшли з Авдіївки.

Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. 

Про це йдеться у офіційній заяві командира Третьої окремої штурмової бригади Андрія Білецького. 

"Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному", - зауважив він. 

"Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", — резюмував Андрій Білецький. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ЗСУ вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції

Додамо, що триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

Додамо, що російські загарбники використовують в Авдіївці хімічну зброю.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація