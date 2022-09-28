"Дякую за позицію": мер Мелітополя назвав справжню явку жителів окупованої Запорізької області на псевдореферендумі

Участь у ньому не взяв навіть 1% виборців.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Лише 0,5% мешканців окупованої частини Запорізької області взяли участь у псевдореферендумі окупантів. Дякую мелітопольцям за незламну позицію супротиву ворогу. Завдяки нашим мешканцям, які надають інформацію про зрадників на електронну пошту zradnyk@mlt.gov.ua, нам відомі прізвища всіх колаборантів. Жоден з них не уникне відповідальності", - написав Федоров.

Він додав, що жодна цивілізована держава не визнає ні проведення, ні результатів фейкового "голосування".

Нагадаємо, Радбез ООН розніс Росію за "псевдореферендуми" в окупованій Україні.

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