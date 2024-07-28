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“Дякую за стійкість!”: Зеленський звернувся до українських бійців

“Дякую за стійкість!”: Зеленський звернувся до українських бійців

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Наші бійці продовжують чинити спротив ворогові.

Ситуація на Покровському й Торецькому напрямках залишається складною. Оборону там тримають 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада та окрема десантно-штурмова бригада. Обидві за цей тиждень і не тільки проявили себе надзвичайно сильно, надзвичайно результативно.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський. 

“Воїни, я дякую вам за вашу стійкість і за вміння знищувати окупанта саме так, як потрібно для збереження України”

Крім того, Зеленський відзначив сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність.

“А саме – 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це”

Нагадаємо, Володимир Зеленський сказав, коли Україна підготує мирний план. 

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