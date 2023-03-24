"Дякую за влучність!" – Зеленський назвав найкращих бійців на Донеччині та Запоріжжі

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і розповів про головні події 24 березня.

Глава держави Володимир Зеленський у своєму зверненні висловив подяку воїнам – нашим захисникам і захисницям – під час двох заходів вдячності й поваги.

Про це йшлося у вечірньому зверненні Зеленського 24 березня.

Як розповів президент, у навчальних закладах Національної гвардії України відбувся випуск молодих офіцерів. Усі вони випускаються у склад діючих сил оборони й безпеки, у підрозділи нашої Національної гвардії, яка разом з усіма нашими воїнами боронить Україну.

"Я вдячний нашим хлопцям і дівчатам, які обрали для себе саме такий шлях служіння Україні, майбутньому українського народу – шлях офіцерів. Дякую всім родинам наших молодих професійних військових за таких синів і доньок", – зазначив він.

Також напередодні Дня Служби безпеки України, Зеленський привітав колектив СБУ та усіх воїнів-спецслужбовців.

"Це обовʼязково варто зауважити: Служба безпеки України проходить фундаментальну внутрішню трансформацію. Служба повністю мобілізувалась для реального захисту держави. І дає зараз Україні такі результати, якими кожен із нас може лише пишатися. Працівники СБУ воюють із зовнішнім ворогом, знешкоджують внутрішні загрози, ставлять історичну крапку на будь-яких намаганнях Росії маніпулювати Україною через агентуру", – зазначив президент.

24 березня Зеленський відзначив бійців, які за минулу добу дали найкращий результат.

За словами президента, на Донеччині це:

славетна 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

морпіхи 36-ї бригади;

55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ;

морпіхи "Тридцятьпʼятки" і 79-та бригада ДШВ

"Дякую вам, воїни, за незмінну влучність, за справжній військовий гарт!" – подякував Зеленський.

На Запорізькому напрямку Зеленський особливо відмітив 44-ту артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола.

"Дякую за влучність!" – сказав президент.

Окремо відзначив він всіх бійців, які завдають окупанту ударів у відповідь на терор, які вираховують позиції ворога, з яких бʼють по українських містах.

Додамо, що 24 березня Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку та обговорив з ними чинні програми підтримки для України, перспективні нові.

"Звичайно, зосередилися на відновленні – на всьому тому, що потрібно зробити в багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів окупанта. Житлові будинки, соціальна інфраструктура, економічна основа життя – все це потрібно відбудовувати. І я дякую партнерам за розуміння, що час і координація зусиль мають критичне значення", – зазначив він.

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