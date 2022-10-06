"Дякую ЗСУ, що взяли мене в полон": окупант, в ранах якого завелися хробаки, передав вітання українським захисникам (відео)

Російський окупант, який пораненим ховався у підвалі села на Херсонщині, трохи прийшов до тями після пережитого.

Зараз 23-річний Вова перебуває у медзакладі на підконтрольній Україні території, і українські медики намагаються врятувати йому руку.

Сам окупант радий, що його взяли у полон і передає вітання ЗСУ. Відео оприлюднив волонтер Юрій Мисягін.

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"Дякую ССО і ЗСУ за те, що взяли мене в полон", - сказав полонений.

Він додав, що йому надана медична допомога, він нагодований, перебуває у безпеці і передав "вітання" Путіну.

Нагадаємо, що російського окупанта Вову затримали криворізькі бійці Нацгвардії України військової частини 3011, які брали участь у визволенні сіл Херсонської області. Скалічений вояка ховався у підвалі. 2 дні тому він отримав поранення руки. В ранах на тілі вже встигли завестися опариші. Окупанта нацгвардійці відправили до шпиталю.

Зазначимо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від російських військовослужбовців.

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