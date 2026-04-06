Ідилія без людей: як живеться єдиному в світі виду диких коней у Чорнобильській зоні (фото)
У Чорнобильському заповіднику зафільмували життя «червонокнижних» мешканців — коней Пржевальського.
У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику оприлюднили нові цікаві кадри рідкісних «мешканців» зони відчуження — коней Пржевальського.
На просторах заповідника дика природа відновлюється за власними правилами — без втручання людини. На опублікованих фото видно невеликий табун коней Пржевальського, де кожен має свою роль: жеребець пильнує, кобили ведуть, а лоша впевнено крокує поруч. Весь табун тримається разом, щоб в разі чого захистити найменших і найслабших від хижаків.
«Серед весняних просторів Чорнобильського заповідника життя вирує по-особливому — спокійно та злагоджено», — зазначають у заповіднику.
Раніше ми писали, як у Зоні відчуження перезимувало стадо здичавілих корів (рідкісні фото).