ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
1 хв

Дика природа України під час війни: як виживають шакали (відео)

Відеоспостереження показує, що природа адаптується до змін навіть під час війни.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Шакали

Шакали / © Колаж ТСН

Національний природний парк «Тузлівські лимани» продовжує спостерігати за дикою природою, навіть у часи повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке триває вже майже чотири роки. Зима не зупиняє природні процеси — тварини дотримуються своїх циклів, а фенологічні явища йдуть своїм чередом.

Про це повідомляє дослідник Іван Русев на сторінці у Facebook.

«Зараз, на початку лютого, у тварин почався шлюбний період, і вони шукають місце для лігва. Територіальне розміщення у шакалів дуже структуроване, і молодим парам нелегко знайти місце для малечі, щоб поруч не було конкурентів. Але природа знає краще, ніж людина, як стверджує один з законів екології, і ці природні закони вирішать долю кожної тварини так, щоб екосистема була здорова і був баланс між всіма ланками її екологічної піраміди», — розповів він.

Попри страждання людей і дикої природи через війну, екосистема зберігає свої природні механізми, а тварини адаптуються до змін навколишнього середовища, виконуючи важливу роль у підтриманні балансу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у прикордонних районах Львівської області камери спостереження зафіксували активність дикої природи.

Дата публікації
Кількість переглядів
225
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie