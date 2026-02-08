Дика природа України під час війни: як виживають шакали (відео)

Шакали / © Колаж ТСН

Реклама

Національний природний парк «Тузлівські лимани» продовжує спостерігати за дикою природою, навіть у часи повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке триває вже майже чотири роки. Зима не зупиняє природні процеси — тварини дотримуються своїх циклів, а фенологічні явища йдуть своїм чередом.

Про це повідомляє дослідник Іван Русев на сторінці у Facebook.

«Зараз, на початку лютого, у тварин почався шлюбний період, і вони шукають місце для лігва. Територіальне розміщення у шакалів дуже структуроване, і молодим парам нелегко знайти місце для малечі, щоб поруч не було конкурентів. Але природа знає краще, ніж людина, як стверджує один з законів екології, і ці природні закони вирішать долю кожної тварини так, щоб екосистема була здорова і був баланс між всіма ланками її екологічної піраміди», — розповів він.

Реклама

Попри страждання людей і дикої природи через війну, екосистема зберігає свої природні механізми, а тварини адаптуються до змін навколишнього середовища, виконуючи важливу роль у підтриманні балансу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у прикордонних районах Львівської області камери спостереження зафіксували активність дикої природи.