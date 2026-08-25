«Дихати стало легше»: у ЗСУ оцінили перші кроки та нові призначення генерала Драпатого

Михайло Драпатий / © Володимир Зеленський

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Військовослужбовці та профільні експерти відзначають позитивні кадрові зрушення та системні зміни в армії після того, як головкомом ЗСУ став Михайло Драпатий.

Про це у своїх соцмережах заявили доброволець, адміністратор Телеграм-каналу «Говорять Снайпер» Станіслав Бунятов (позивний «Осман») та експерт із радіотехнологій і зв’язку, радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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На думку Бунятова, генерал Драпатий «іде правильним шляхом».

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«Багато гідних, амбітних командирів, які не витримали тиранії Сирського і віддали перевагу відстороненню від командування бригадами, зараз повертаються на посади. В бойових підрозділах стало дихати легше, чого не скажеш про совок у Києві, який б’ється в конвульсіях, але не полишає сподівань зберегти стару систему», — зазначив «Осман».

Сергій «Флеш» Бескрестнов своєю чергою додав, що Михайло Драпатий зараз призначає найбільш компетентних керівників на технічні напрямки ЗСУ. На його думку, ці нові керівники — енергійні, сучасні, комунікабельні.

«У війні технологій усе змінюється буквально щотижня, і ми маємо так само швидко реагувати на всі виклики противника. Аналізувати, прогнозувати, відповідати та діяти на крок попереду ворога. Я вірю, що на нас чекають великі позитивні зміни, але це не відбудеться швидко, адже потрібно змінити багато чого», — написав «Флеш».

Крім того, військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко зауважила, що Валерій Скред врешті був призначений командувачем 19 корпусу. Хоча вже місяцьчасу був там т.в.о.

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За її словами, свого часу Скред був комбригом 46 бригади ДШВ і разом з нею захищав Соледар на Донеччині.

«46-та стояла у Соледарі навіть тоді, коли інші підрозділи хто втік, хто вийшов. І що важливо, у тому оточеному ворогом підвалі заводу „Артем Сіль“ Скред був разом зі своїми воїнами. І виходив з оточення разом з ними», — розповіла Кирієнко.

Вона також уточнила, що 19 Корпус стоїть на напрямку Краматорськ-Костянтинівка-Дружківка.

«Всі аналітики кажуть, що саме навколо цих міст і Словʼянська зокрема, буде основна осіння битва за Донбас. Це важкий напрям. І звісно окрім хорошого призначення, яким є Скред, для того, аби утримати напрям, треба сили і засоби», — підсумувала журналістка.

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Нагадаємо, що минулого місяця 43-річний генерал-майор Михайло Драпатий став новим головкомом ЗСУ замість звільненого Олександра Сирського.

Раніше ЗМІ повідомили, що Драпатий планує замінити командира 11-го армійського корпусу Олексія Майстренка на Еміля Ішкулова, який раніше командував 80-ю бригадою та служив у 7-му корпусі ДШВ. Це рішення пов’язане з необхідністю посилення оборони на напрямку Краматорська та Слов’янська на тлі зростальних загроз.

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