Дим над підйомником у "Буковелі": що сталося на відомому курорті

Задимлення на Буковелі / © скриншот з відео

У суботу, 7 лютого, після масштабної російської атаки на енергооб’єкти України без електропостачання залишився популярний карпатський гірськолижний курорт «Буковель» на Івано-Франківщині. Проблеми з електроживленням начебто призвели до пожежі на одному з підйомників

У Мережі з’явилося відео, на якому видно дим над крісельним витягом, який, попри це, продовжував працювати.

Також очевидці повідомляють, що над «Буковелем» було чутно звук кружляння ворожого ударного дрона, удень 7 лютого тут не працювали деякі підйомники, а ввечері величезний гірськолижний курорт, попри власну генерацію електроенергії та закупівлю її за кордоном, поринув у пітьму.

Інформацію про пожежу на «Буковелі» спростували в управлінні ДСНС Івано-Франківської області в коментарі «24 каналу».

Як повідомили рятувальники, 7 лютого о 15:40 їм повідомили про можливе загорання, однак невдовзі з’ясувалося, що внаслідок функціонування електрогенератора, який забезпечував роботу підйомника, відбулося звичайне задимлення.

Нагадаємо, вночі і зранку у суботу, 7 лютого, армія Російської Федерації завдала масованого удару по Івано-Франківській області. Ціллю став важливий енергетичний об’єкт — Бурштинська ТЕС.