Дим у місті: лікар порадив, що робити під час погіршення якості повітря

Забруднене повітря

Реклама

Якщо в місті відчувається дим або запах гару, насамперед слід зачинити вікна. Водночас перебування у повністю герметичному приміщенні також небажане.

Про це в ефірі «Київ24» розповів лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Андрій Косінов.

За словами експерта, дрібні частинки диму можуть проникати в дихальні шляхи та загострювати хронічні захворювання. Він рекомендує паставити вдома зволожувач або очищувач повітря, а також кондиціонер у режимі рециркуляції.

Реклама

У разі необхідності виходу на вулицю фахівець радить уникати швидкого руху, щоб зменшити вдихання забрудненого повітря.

«Якщо ви відчуваєте сморід, не перебувайте там довго. Поїдьте в інше місце і подихайте свіжим повітрям, якщо буде така можливість», — завершив лікар.

Раніше йшлося про те, що у Києві та Вишгороді фіксують сильне задимлення та різке погіршення якості повітря. Мешканці повідомляють про смог і відчутний запах гару, місцями ускладнена видимість. Індекс забруднення повітря — 54 (норма становить 50). Ймовірно, ситуація може бути пов’язана з пожежами в екосистемах або іншими осередками займання після російських обстрілів. Фахівці радять обмежити перебування на вулиці та зачиняти вікна.

Новини партнерів