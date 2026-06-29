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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Дим у місті: лікар порадив, що робити під час погіршення якості повітря

Фахівець розповів, як убезпечити себе від надмірного потрапляння шкідливих часток із повітря до організму.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Забруднене повітря

Забруднене повітря

Якщо в місті відчувається дим або запах гару, насамперед слід зачинити вікна. Водночас перебування у повністю герметичному приміщенні також небажане.

Про це в ефірі «Київ24» розповів лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Андрій Косінов.

За словами експерта, дрібні частинки диму можуть проникати в дихальні шляхи та загострювати хронічні захворювання. Він рекомендує паставити вдома зволожувач або очищувач повітря, а також кондиціонер у режимі рециркуляції.

У разі необхідності виходу на вулицю фахівець радить уникати швидкого руху, щоб зменшити вдихання забрудненого повітря.

«Якщо ви відчуваєте сморід, не перебувайте там довго. Поїдьте в інше місце і подихайте свіжим повітрям, якщо буде така можливість», — завершив лікар.

Раніше йшлося про те, що у Києві та Вишгороді фіксують сильне задимлення та різке погіршення якості повітря. Мешканці повідомляють про смог і відчутний запах гару, місцями ускладнена видимість. Індекс забруднення повітря — 54 (норма становить 50). Ймовірно, ситуація може бути пов’язана з пожежами в екосистемах або іншими осередками займання після російських обстрілів. Фахівці радять обмежити перебування на вулиці та зачиняти вікна.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
140
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