Директор НАБУ назвав загрозу для справ проти високопосадовців

НАБУ

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Робота незалежних антикорупційних органів в Україні після ухвалення скандального законопроєкту №12414 заблокована, оскільки керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури фактично втратив процесуальні права.

На цьому наголосив директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв’ю «Суспільному».

«Ми не можемо рухатися у важливих резонансних провадженнях… Припустімо, зараз є необхідність задокументувати неправомірну вигоду, якусь протиправну діяльність високопосадовця. Керівник САП не може визначити групу прокурорів і визначити себе старшим в цій групі, щоб захистити інформацію в цьому кейсі», — зазначив він.

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За словами Кривоноса, після набуття чинності закону, який обмежує незалежність НАБУ і САП, повідомити про підозру антикорупційні органи можуть хіба голові сільської ради чи депутату місцевого рівня.

Директор НАБУ зазначив, що новий законопроєкт, який повинна розглянути Верховна Рада 31 липня, повертає втрачену процесуальну незалежність антикорупційних органів, додавши, що детективи НАБУ й прокурори САП брали безпосередню участь у роботі над цим законопроєктом.

«Важливо, щоб цей законопроєкт в четвер ухвалили і в першому читанні, і в цілому, і відразу передали на підпис президенту. Важливо не розтягувати, не робити двох читань ― бо є величезний ризик правок, блокування, затягування», — наголосив він.

Семен Кривонос пояснив, що до підписання й опублікування нового законопроєкту існує ризик витребування справ, які розслідує НАБУ і САП, генеральним прокурором, та ознайомлення з цими справами.

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Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №12414. Його окремі положення ліквідовують незалежність НАБУ та САП.

Через масові протести проти ухваленого закону президент України Володимир Зеленський погодив текст нового законопроєкту щодо роботи НАБУ та САП.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що новий законопроєкт буде розглянуто на сесії 31 липня.