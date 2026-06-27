Директор школи викликав скандал через вимоги до вчителів: ніяких феміністок, лесбійок і жінок у хіджабах

Володимир Огура / © Facebook Володимира Огури

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Колишній керівник управління освіти Львова, а нині директор приватної школи «Ерудит» Володимир Огура спровокував гучний скандал публічною заявою про відмову в працевлаштуванні кандидаткам через їхні переконання, зовнішній вигляд, релігійні атрибути та сексуальну орієнтацію.

Про це йдеться в дописі освітянина у соцмережі Facebook.

Феміністки, лесбійки, жінки в хіджабах і люди з татуюваннями

У своєму дописі Огура навів низку історій зі співбесід із претендентками на роботу в школі. Він розповів, що відмовляв кандидаткам, які, за його словами, демонстрували феміністичні погляди, мали пірсинг, кольорове волосся, татуювання або належали до ЛГБТ-спільноти.

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Окремо директор школи згадав жінку в мусульманському одязі та хіджабі, заявивши, що не дозволив би проводити уроки у такому вигляді через внутрішні правила закладу.

Наприкінці допису він сформулював власні критерії для працевлаштування.

«Хочете працювати в мене в школі? Ніяких тату, кольорового волосся, металевих штук на тілі, релігійних ознак, сексуальної приналежності чи політичних вподобань. Такі правила. Хто встановив? Я!» — заявив Володимир Огура.

Публікація швидко поширилася мережею та викликала сотні коментарів і репостів.

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Гендерна експертка закликала перевірити ліцензію школи

Однією з найгучніших стала реакція голови ГО «Експертний ресурс „Гендер в деталях“» Тамари Злобіної.

На своїй сторінці у Facebook вона заявила, що директор школи «зібрав усі можливі стереотипи, мову ненависті та зверхності», а також поставила під сумнів безпечність середовища для дітей.

«Правила найму і зміст освіти визначає не його величність, а закони. На це потрібно реагувати в правовому полі. Як мінімум, ліцензію для цієї школи варто переглянути», — написала Злобіна.

Огура: я не дискриміную людей, а виступаю проти пропаганди

У коментарі виданню ZAXID.NET Володимир Огура відкинув звинувачення в дискримінації та пояснив, що лише поділився власним досвідом і поглядами.

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За його словами, проблема полягає не у вподобаннях чи світогляді людей, а в їхньому публічному демонструванні у школі.

«Ліві ідеї, які сильно захопили світ, не просто пропагуються, а часом насаджуються. Мені це не подобається, бо змушує викривлювати реальність. Будь-яка пропаганда є шкідливою», — заявив директор.

Він також наголосив, що в закладі діють однакові правила як для учнів, так і для педагогів: форма одягу, заборона на прикраси та демонстрацію релігійних чи політичних уподобань.

В ОВА припускають, що скандал може стати рекламою школи

Керівник департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска назвав ситуацію неоднозначною.

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На його думку, резонансний допис може бути своєрідною прихованою рекламою приватного навчального закладу та способом продемонструвати батькам систему цінностей, якою керується школа.

«Директор у такий спосіб висловився, якими цінностями керується його школа. Але багатьом батькам може сподобатися такий підхід», — зазначив посадовець.

Водночас він нагадав, що всі освітні заклади працюють на підставі ліцензій, а Державна служба якості освіти має право проводити перевірки та за наявності порушень ініціювати питання щодо їхнього перегляду.

Чи матиме скандал юридичні наслідки

За словами Олега Паски, на публічні висловлювання директора може відреагувати також Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

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Наразі ж дискусія навколо заяв Володимира Огури триває в соцмережах, де користувачі сперечаються про межі автономії приватних шкіл, право роботодавця встановлювати внутрішні правила та допустимість подібних висловлювань у публічному просторі.

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