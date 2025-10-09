- Дата публікації
Директорка департаменту освіти обурилася на МОН за те, що сама ж і зробила
Директорка Департаменту освіти Києва обурилася через варіант відповіді російською в опитуванні МОН.
Директорка Київського департаменту освіти висловила обурення в Facebook через те, що у опитуванні, яке організувало Міністерство освіти і науки, був доступний варіант відповіді “Мой ответ” російською мовою.
Про цей випадок розповідає колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
Її допис швидко підхопили підписники, які почали жартувати та критикувати МОН. Однак спеціалісти у сфері цифрових технологій нагадали, що мова системних повідомлень у формах Google залежить від налаштувань браузера користувача.
Іншими словами, російська мова у варіантах відповіді з’явилася через налаштування браузера директорки, а не через помилку Міністерства.
Колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов прокоментував ситуацію, зазначивши, що це яскравий приклад, коли власна необізнаність і упередженість виставляють “серйозну людину” у кумедному світлі.