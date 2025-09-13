Дистанційна ВЛК: юрист пояснив головні нюанси

ВЛК для військовослужбовців, що лікуються за кордоном, буде дистанційною

Реклама

Дистанційна військово-лікарська комісія (ВЛК) є наразі експериментальним проєктом, який дозволить військовим, що лікуються за кордоном, проходити комісію без повернення в Україну.

Про те, як працюватиме ця процедура, розповів адвокат Роман Лихачов в ефірі «Українського Радіо».

Як працюватиме дистанційна ВЛК

За словами Романа Лихачова, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців, дистанційна ВЛК призначена для тих захисників, які перебувають на лікуванні за кордоном понад 12 місяців. Процедура передбачає подання документів до командира військової частини. Документи мають бути перекладені українською мовою та містити відповідний діагноз з кодом міжнародної класифікації.

Реклама

Комісія розглядатиме документи протягом 10 днів. Після цього рішення надішлють до військової частини, а повторний медичний огляд після повернення до України військовослужбовцю не знадобиться.

Однак, юрист наголосив, що наразі залишається один незрозумілий момент — хто оплачуватиме переклад документів.

«Основний момент, який мене цікавить, все ж таки, і стикаємось з цим зараз, за чиї кошти здійснюватиметься переклад документів. Бо я ще не побачив чіткої встановленої процедури. Військовослужбовець, наприклад, лікується, у моїх деяких клієнтів дуже велика кількість паперів насправді. Бо поки що чіткої встановленої процедури порядку, куди звернутися військовослужбовцю, як звернутися, якщо він самостійно не може, його родичам і хто буде оплачувати переклад цих документів — немає. Ми вже не перший раз із цим стикаємось», — зауважив Роман Лихачов.

Він додав, що зараз влада та командири військових частин шукають можливості, як допомогти своїм військовослужбовцям перекласти ці документи, оскільки іноді кількість паперів може бути значною.

Реклама

«Все ж таки хотілося б, щоб на законодавчому рівні чітко врегулювали це питання і заклали відповідні бюджетні кошти на статтю саме перекладів медичних документів військових, що лікуються, для подачі їх до Військово-лікарської комісії», — зазначив Лихачов.

Перелік хвороб та оскарження рішень ВЛК

Адвокат перерахував основні діагнози, з якими військовослужбовець має право пройти ВЛК дистанційно:

онкологія;

хвороби очей;

тяжкі травми (голови, хребта, нервової системи, внутрішніх органів, кінцівок);

термічні та хімічні опіки.

За його словами, цей механізм покликаний допомогти захисникам, які через важкі травми не можуть приїхати до України для проходження комісії.

Юрист також нагадав, що навіть до ухвалення будь-яких змін діє дистанційний порядок оскаржень. Якщо військовослужбовець не погоджується з рішенням ВЛК першого рівня, він може подати скаргу до регіональної комісії. На це дається 30 днів, а скарга розглядається без участі військовослужбовця. Якщо ж і рішення регіональної ВЛК не задовольняє, можна звернутися до центральної ВЛК або до суду. Роман Лихачов радить спочатку пройти всі етапи оскарження в межах системи ВЛК, а вже потім звертатися до суду.

Реклама

Нагадаємо, навіть ті, хто має відстрочку, часто проходять ВЛК. Адвокатка пояснила, хто з військовозобов’язаних звільняється від проходження комісії.