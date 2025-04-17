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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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113
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2 хв

«Дитяча надія» від Київстар: Центр UNBROKEN отримав медичне обладнання для дітей з опіками Актуально

Загальна вартість переданого обладнання складає 8,3 мільйона гривень.

«Дитяча надія» від Київстар: Центр UNBROKEN отримав медичне обладнання для дітей з опіками

У межах проєкту «Дитяча надія» компанія «Київстар» спільно з благодійною платформою dobro.ua передали сучасне медичне обладнання Національному реабілітаційному центру UNBROKEN «Незламні» у Львові. Техніка вже введена в експлуатацію та допомагає лікарям рятувати дітей з опіковими травмами. Загальна вартість переданого обладнання складає 8,3 мільйона гривень.

Це обладнання стало важливим етапом допомоги Київстар в оновленні опікового відділення центру та забезпечило команду лікарів сучасною медичною апаратурою для ефективної й своєчасної допомоги маленьким пацієнтам. Загалом у межах напряму допомоги дітям з опіками було зібрано понад 33 мільйони гривень, з яких 28,3 мільйона інвестував Київстар.

 

На виділені компанією кошти було закуплено монітор контролю глибини анестезії, операційний стіл, оксиметр, інтубаційний відеостилет, монітор пацієнта, дефібрилятор, а також медичні меблі для облаштування робочих зон.

«Вже понад шість років ми реалізуємо проєкт «Дитяча надія» разом із нашими абонентами, підтримуючи опорні медичні заклади по всій Україні. З початком повномасштабної війни особливу увагу ми зосередили на допомозі дітям із тяжкими травмами, зокрема опіками. Ми раді бути частиною змін, що дарують дітям шанс на життя, відновлення і майбутнє вдома, в Україні», — коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Завдяки новому обладнанню Центр UNBROKEN стає надійним місцем лікування в Україні для понад 3000 дітей, зокрема 250 пацієнтів із тяжкими травмами, включно з опіками.

«Підтримка Київстар дозволила доукомплектувати відділення найнеобхіднішим обладнанням. Це реальна допомога, яка щодня рятує життя дітей і дає нашим лікарям змогу працювати за найвищими стандартами. Ми вдячні за партнерство, яке приносить відчутні результати», — зазначив Олег Самчук, керівник Першого медоб’єднання Львова, на базі якого працює Національний реабілітаційний центр UNBROKEN.

Київстар продовжить реалізацію проєкту «Дитяча надія» та залучатиме абонентів до благодійної ініціативи. Компанія планує й надалі підтримувати центр UNBROKEN, сприяючи покращенню медичної допомоги дітям в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
113
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