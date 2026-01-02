ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
776
1 хв

"Дитячі" 50 тисяч гривень вже можна оформити: як це зробити

Дитячу виплату у розмірі 50 тисяч гривень вже можна оформити — відповідний закон набрав чинності 1 січня.

Анастасія Павленко
В Україні запрацювала оновлена система підтримки сімей з дітьми

В Україні запрацювала оновлена система підтримки сімей з дітьми / © Associated Press

Дитячу виплату у розмірі 50 тисяч грн можна оформити сьогодні. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду або створити заявку через сервіс у «Дії».

Про це повідомила заступниця міністра соцполітики Людмила Шемелинець.

«Для оформлення 50 тисяч гривень потрібно або звернутися до пенсійного фонду з відповідною заявою, або через сервіс „єМалятко“, що в „Дії“ оформити документи», — сказала вона.

Всім мамам, які народили до 31 грудня включно, буде виплачуватися 41 тисяча 280 гривень по тій процедурі, яка була раніше.

Батьки дітей, яким не виповнилось ще 1 року на початок 2026 можуть звернутись по додаткову виплату у 7 тисяч гривень.

Нагадаємо, від 1 січня 2026 року в Україні запроваджується нова система допомоги у разі народження дитини.

Якщо раніше батьки отримували на немовля 41 280 гривень, з них одразу на руки — тільки 10,3 тисячі, а 860 гривень виплачували щомісяця у наступні три роки, то тепер допомогу у розмірі 50 тисяч гривень виплатять одразу одним платежем після народження дитини. І така сума є незмінною незалежно від того, яка дитина народилася — перша чи наступні.

776
