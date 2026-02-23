"Дитина думала, що стався "приліт": нові деталі вибуху в ліцеї Дніпра і заява міськради

Дніпровський ліцеї №137 та Анна — мати учня / © "Суспільне Дніпро"

Реклама

Дніпрянка Анна, чий син навчається у ліцеї №137, повідомила, що вибух пролунав під час уроку. У міськраді уточнили, що на уроці «Захист України» проводилася демонстрація навчальних боєприпасів, через що пролунав різкий звук та виникло задимлення.

Про це повідомили «Суспільне Дніпро» та Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Нові деталі про вибух у ліцеї №137

«Вибух, так. Дитина сказала, що взагалі думала, що стався „приліт“. Посипалася штукатурка. Купа дітей з 10-го класу поїхала з батьками в лікарню, бо вуха болять», — сказала мати учня.

Реклама

За її словами, інцидент стався під час уроку, на якому дітям показували зброю.

«Я так розумію, що показували якусь зброю. Це був якийсь урок, я не знаю, «Захист України», і щось пішло не так. У цей час була тривога, всі перебували в укритті в підвалі, у старшокласників проходив урок. Мій син перебував далі за двома стінами, то чув вибух, але не постраждав», — розповіла Анна.

Міськрада Дніпра про вибух у ліцеї

Ситуацію в ліцеї №137 прокоментували і в Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради.

«За інформацією з місця подій, під час заняття з предмету „Захист України“ проводилася демонстрація учням навчальних (демонстративних) боєприпасів, унаслідок чого пролунав різкий звук та відбулося задимлення в приміщенні», — йдеться у заяві.

Реклама

Повідомляється, що кілька школярів звернулися до медиків через тимчасове погіршення слуху. Одна з учениць під час евакуації отримала забій ноги та також звернулася по медичну допомогу.

Наразі до роботи залучені всі відповідні служби — триває встановлення обставин інциденту, працюють профільні експерти.

У відомстві закликали зберігати спокій і користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Нагадаємо, 23 лютого у дніпровському ліцеї №137 пролунав вибух: соцмережі припускали, що це був постріл під час демонстрації зброї у підвалі. Приміщення затягнуло димом, а учні повідомляли про можливих поранених. Поліція виїхала на місце для з’ясування обставин.

Реклама

Як повідомила ТСН.ua школярка-очевидиця вибуху в ліцеї, інцидент стався під час уроку «Захист України». За її словами, можливо, була використана шумову граната. Своєю чергою у поліції Дніпра повідомили, що правоохоронці зафіксували обставини вибуху. Попередньо, вибух прогримів під час показу учням демонстративних боєприпасів. Травмувалися двоє дітей.