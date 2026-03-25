Дитина намагалася загасити вогонь — стався вибух: у Білій Церкві з’ясовують деталі пожежі

У Білій Церкві під час пожежі сміттєвого контейнера стався вибух

У Київській області правоохоронці з’ясовують обставини інциденту, під час якого травмувалася дитина. Подія сталася 25 березня близько 15:00 на вулиці Сухоярській у Білій Церкві.

Про це повідомили в поліції Київщини.

На спецлінію правоохоронців надійшло повідомлення про загоряння сміттєвого контейнера. Попередньо встановлено, що поруч перебували кілька неповнолітніх. Один із дітей намагався самостійно загасити полум’я, засипаючи його піском, однак у цей момент стався вибух.

Унаслідок інциденту 11-річна дитина отримала травми та була госпіталізована. Її стан наразі уточнюється.

Що встановила поліція

На місці працюють слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські, патрульні, вибухотехніки, а також рятувальники ДСНС. Правоохоронці внесли відомості про подію до єдиного обліку та проводять перевірку.

Поліція закликає батьків нагадати дітям про правила безпеки та пояснити, що наближатися до місць займання чи намагатися самостійно гасити вогонь — небезпечно. У разі надзвичайної ситуації слід негайно звертатися до дорослих або телефонувати до екстрених служб.

Нагадаємо, ворожий дрон атакував центр Івано-Франківська вдень 24 березня. Внаслідок удару загинув нацгвардієць, який прийшов провідати дружину після пологів, та його донька.

Також раніше йшлося про масовану атаку Росії по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.