«Дитина нарешті поїла картоплі»: що пережила родина, яка втекла з окупованих Олешок

Як родина врятувалася з окупованих Олешок / © ТСН

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Остання склянка гречки на всю родину і нелюдський вибір: або повільно й болісно гинути від голоду, або ризикнути всім заради евакуації. 55-річний Віталій разом із дружиною, 13-річним сином та котом змогли вирватися з тимчасово окупованих Олешок Херсонської області.

Їхньою історією ділиться BBC.

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Загинути від голоду або втекти замінованими дорогами: історія порятунку родини з Олешок

Обличчя та імена героїв не розкриватимуться заради їхньої безпеки.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках давно сягнула критичної межі. Віталій розповів про страшні масштаби штучного голоду, у якому опинилося місто. Запаси харчів та ліків в окупації вичерпалися повністю, а щоденна боротьба за життя перетворилася на пошук бодай якихось способів втамувати виснажливий голод.

«Стакан гречки на трьох…Ви можете додати до свого раціону салат з одного огірка, одного помідора, і щоб більше втамувати відчуття голоду, ми додавали траву портулак, щоб було відчуття ситості. Дивишся на залишки своїх продуктів, і розумієш, що тобі залишається тільки один шлях — або вийти, або померти від голодної смерті», — згадує чоловік.

Саме цей смертельний розпач і усвідомлення того, що залишатися — означає гарантовану загибель, змусили родину наважитися на втечу. На початку вересня 2026 року вони вирушили пішки єдиним можливим маршрутом, який серед місцевих жителів дістав моторошну назву «дорога смерті».

«Дорога була складна, це 23 кілометри. Десь приблизно 5 кілометрів заміновані. Це „пелюстки“, нерозірвані снаряди, протипіхотні та протитанкові міни лежать», — розповідає Віталій.

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Шлях до порятунку пролягав через захоплені росіянами території, РФ та Білорусь. Лише 17 вересня родина нарешті змогла дістатися підконтрольної Україні території. Першою покупкою після місяців страшного голоду стала картопля.

Син Віталія дуже любить пюре, тож щойно вдалося купити картоплю, її відразу приготували.

«Дитина в мене дуже полюбляє картоплю — ми відразу купили, якої в Олешках взагалі не було. Зварили пюре і нарешті він посмакував усім цим».

Олешки вже 4,5 роки перебувають під російською окупацією. За офіційними розрахунками українських урядовців, у місті досі заблоковано від 2 до 6 тисяч цивільних, які потерпають від гострого браку харчів і медикаментів.

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У Білому домі заявили про домовленості щодо тимчасового перемир’я задля евакуації та доставки гуманітарних вантажів, ініційовані першою леді США Меланією Трамп. Проте чоловік, який на власному досвіді пізнав окупаційний режим, залишається скептиком щодо цих обіцянок.

«Я дуже скептично до цього всього ставлюся. Проживши 4,5 роки серед російських військових ти розумієш, що майже все, що вони кажуть — це брехня. Я дуже поважаю Меланію Трамп, але ж жодного впливу на диктатора Путіна вона не має», — додає Віталій.

Олешки: останні новини

Нагадаємо, Україна та Росія за посередництва першої леді США Меланії Трамп домовилися про локальне припинення вогню для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Про анонс місії повідомили голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, який очолював переговорну групу з українського боку.

Домовленості передбачають режим тиші, доставлення гуманітарних вантажів та безпечне пересування й евакуацію цивільних.

Головна мета операції — врятувати мешканців Олешок, де склалася критична гуманітарна ситуація: місто понад чотири місяці залишається без продуктів і медикаментів. За оцінками української влади, у населеному пункті досі перебувають близько двох тисяч цивільних, серед яких орієнтовно 50 дітей.

Дмитро Лубінець підтвердив деталі угоди та зазначив, що місія є максимально складною і відбуватиметься поступово. Він закликав відповідально ставитися до поширення інформації про перебіг операції та запевнив, що особисто інформуватиме суспільство про її результати.

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