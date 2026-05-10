Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
2 хв

Дитина народилась, а батько — на війні: як правильно зареєструвати малюка

Дізнайтеся, як скористатися принципом екстериторіальності та сервісом «єМалятко» для оформлення документів.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Немовля / © unsplash.com

Народження дитини — це радісна подія, яка в умовах війни вимагає від родин особливої витримки, особливо якщо батько перебуває на військовій службі. Згідно з українським законодавством, зареєструвати народження малюка потрібно протягом одного місяця. Проте відсутність батька через службу не є перешкодою для вчасного оформлення свідоцтва про народження.

Про це пише Міністерство юстиції України.

Якщо батьки перебувають в офіційному шлюбі, процедура є максимально спрощеною. Завдяки принципу екстериторіальності, мати може звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС на підконтрольній Україні території. Прив’язки до місця реєстрації більше не існує.

Найзручнішим способом залишається комплексна послуга «єМалятко» через застосунок «Дія». Це дозволяє не лише зареєструвати дитину, а й одночасно оформити допомогу при народженні та інші державні послуги. За наявності свідоцтва про шлюб присутність батька при державній реєстрації не є обов’язковою, особливо якщо у подружжя однакові прізвища.

Окрім матері, подати документи можуть:

  • близькі родичі або уповноважена особа;

  • представник медичного закладу, де народилася дитина.

Якщо шлюб не зареєстрований: як діяти військовослужбовцю

У випадках, коли батьки не перебувають у шлюбі, необхідна спільна заява про визнання батьківства. Якщо батько перебуває у зоні бойових дій, він може подати таку заяву віддалено.

«Якщо батько перебуває в зоні бойових дій, довіреність може посвідчити командир (начальник) відповідного формування або уповноважена ним особа», — пояснюють юристи.

Такий документ прирівнюється до нотаріально посвідченого. Заяву можна надіслати поштою або передати через представника. Якщо ж на момент реєстрації заяви від батька немає, відомості вносяться зі слів матері, а прізвище дитини записується за її прізвищем. Втім, встановити батьківство можна буде пізніше або через суд.

Для успішної реєстрації у ДРАЦС, ЦНАП або через «єМалятко» підготуйте:

  • Медичний документ про народження (видається закладом охорони здоров’я).

  • Паспорт заявника.

  • Свідоцтво про шлюб (за наявності).

  • Заяву про визнання батьківства (якщо батьки не у шлюбі).

  • Згоду обох батьків щодо прізвища (якщо вони мають різні прізвища).

Навіть якщо батько не зміг надіслати заяву вчасно через інтенсивність бойових дій, він має право зробити це після повернення. У такому разі до актового запису про народження дитини будуть внесені відповідні зміни, а батьківство встановлено у законному порядку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що воєнний стан не знімає обов’язку сплачувати аліменти, навіть якщо у платника офіційно немає жодних доходів, наприклад, трудові відносини з ним тимчасово призупинені.

