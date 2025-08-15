«Дитина щаслива, бігає та грається»: 4-річна Афіна з Кривого Рогу пройшла курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова

Реклама

«Ми дуже вдячні Фонду, що надають можливість дітям побувати в таких місцях та пройти лікування. Ми тут проходимо різні процедури: басейн, сольова кімната, масаж. Також ходимо до коней, гуляємо по горах і в лісі, дихаємо свіжим повітрям. Афіна задоволена, їй подобається, тут багато діток. Дитина щаслива! Вона бігає, грається, їй все цікаво», — розповідає мама дівчинки Марія.

Реабілітація від Фонду Ріната Ахметова допомогла Афіні відновити рухливість ноги, зміцнити м’язи та зменшити наслідки травми. Мама Афіни каже, що ті жахливі події залишили глибокий слід у серці дитини.

«Після поранення вона постійно розпитувала, як так сталося, що у неї такі травми. Я не знала, що відповісти, щоб її не травмувати», — розповідає Марія.

Тому психологічна підтримка є надзвичайно важливою. Завдяки їй дівчинка почувається краще. Її жага до життя та бойовий характер допомагають долати труднощі, і це особливо символічно, адже її ім’я — як у грецької богині, що втілює силу й стійкість.

«Афіна така бойова, з характером. Така прямо справжня богиня війни! Вона буде тою дівчинкою, яка зможе за себе постояти», — сміється мама.

У рамках проєкту «Реабілітація поранених дітей» програми «Рінат Ахметов — Дітям!» Фонд надає допомогу дітям до 18 років, які отримали важкі травми внаслідок війни.

Завдяки програмі різнобічну підтримку отримали майже 6 мільйонів дітей з усієї України.