Дитина загинула у ліжечку: на Сумщині матір судитимуть за смерть сина

На Сумщині судитимуть матір смерть дитини / © Поліція Сумської області

Слідчі Конотопського районного відділу поліції завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річної жінки. Її звинувачують у неналежному догляді за півторарічним сином, що спричинило загибель хлопчика у вересні минулого року.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

За даними слідства, подія сталася в момент, коли мати перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Дитина залишилася без нагляду в ліжечку, зачепилася шнурівкою з хрестиком за металевий саморіз і не змогла самостійно звільнитися. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала механічна асфіксія через стиснення шиї петлею.

«Слідством встановлено, що 22-річна жінка, яка виховувала сина самостійно, систематично зловживала алкоголем і не забезпечувала дитині належних умов для життя та безпеки. Родина перебувала на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Попри неодноразові попередження з боку соціальних служб, вона залишала хлопчика самого вдома», — повідомили у поліції.

Також повідомили, що дії жінки кваліфіковано за статтею 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Процесуальне керівництво у справі здійснювали ювенальні прокурори Конотопської окружної прокуратури. Наразі матеріали справи передані на розгляд суду.

Нагадаємо, у Кривому Розі судитимуть матір та її співмешканця за звіряче вбивство 4-річного сина. Дитину кілька діб катували, поки малюка не помер від травматичного шоку.

А на Львівщині правоохоронці вилучили сімох дітей з багатодітної родини через загрозу їхньому життю і здоров’ю. Приводом для реагування стала госпіталізація двох малолітніх братів із тяжкими захворюваннями та травмами, які стали наслідком тривалого неналежного догляду.