- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 2 хв
Дитина загинула у ліжечку: на Сумщині матір судитимуть за смерть сина
На Сумщині судитимуть матір за невиконання обов’язків, що призвело до смерті дитини.
Слідчі Конотопського районного відділу поліції завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річної жінки. Її звинувачують у неналежному догляді за півторарічним сином, що спричинило загибель хлопчика у вересні минулого року.
Про це повідомили у поліції Сумської області.
За даними слідства, подія сталася в момент, коли мати перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Дитина залишилася без нагляду в ліжечку, зачепилася шнурівкою з хрестиком за металевий саморіз і не змогла самостійно звільнитися. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала механічна асфіксія через стиснення шиї петлею.
«Слідством встановлено, що 22-річна жінка, яка виховувала сина самостійно, систематично зловживала алкоголем і не забезпечувала дитині належних умов для життя та безпеки. Родина перебувала на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Попри неодноразові попередження з боку соціальних служб, вона залишала хлопчика самого вдома», — повідомили у поліції.
Також повідомили, що дії жінки кваліфіковано за статтею 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Процесуальне керівництво у справі здійснювали ювенальні прокурори Конотопської окружної прокуратури. Наразі матеріали справи передані на розгляд суду.
Нагадаємо, у Кривому Розі судитимуть матір та її співмешканця за звіряче вбивство 4-річного сина. Дитину кілька діб катували, поки малюка не помер від травматичного шоку.
А на Львівщині правоохоронці вилучили сімох дітей з багатодітної родини через загрозу їхньому життю і здоров’ю. Приводом для реагування стала госпіталізація двох малолітніх братів із тяжкими захворюваннями та травмами, які стали наслідком тривалого неналежного догляду.