Укрaїнa
6055
1 хв

Дитина зняла на відео, як її мати займається сексом з іншим чоловіком: справа дійшла до суду

У Кривому Розі судили матір дитини, бо малолітня дівчинка знімала на відео секс жінки й чоловіка.

Віра Хмельницька
Дитина знімала на відео пікантні кадри / © Unsplash

У Кривому Розі Дніпропетровської області судили матір, бо її малолітня донька зняла на відео секс жінки з іншим чоловіком.

Про це йдеться у постанові Інгулецького районного суду міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.

За даними суду, жінку звинуватили у невиконанні батьківських обов’язків.

У матеріалах суду йдеться, що в лютому 2025 року малолітня дитина «знімала відео на мобільний пристрій зі сценою статевого акту її матері та іншого чоловіка. Водночвас мати кричала, що „дасть їй в око та наб`є пику“.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Жінці інкримінували ч. 1 ст. 184 КУпАП. Про це порушення поліція склала протокол у травні 2025 року.

«Судом встановлено, що цей матеріал про притягнення жінки до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП надійшов до Інгулецького районного суду міста Кривий Ріг Дніпропетровської області 19 серпня 2025 року, тобто після закінчення строку накладення адміністративного стягнення, який визначений ст. 38 КУпАП», — йдеться у постанові.

А тому суд не покарав жінку та закрив провадження у цій справі.

Нагадаємо, вчителька зайнялася сексом з трьома 11-класниками, поки її чоловік був в армії.

6055
