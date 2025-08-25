- Дата публікації
Дитина зняла на відео, як її мати займається сексом з іншим чоловіком: справа дійшла до суду
У Кривому Розі судили матір дитини, бо малолітня дівчинка знімала на відео секс жінки й чоловіка.
У Кривому Розі Дніпропетровської області судили матір, бо її малолітня донька зняла на відео секс жінки з іншим чоловіком.
Про це йдеться у постанові Інгулецького районного суду міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.
За даними суду, жінку звинуватили у невиконанні батьківських обов’язків.
У матеріалах суду йдеться, що в лютому 2025 року малолітня дитина «знімала відео на мобільний пристрій зі сценою статевого акту її матері та іншого чоловіка. Водночвас мати кричала, що „дасть їй в око та наб`є пику“.
Жінці інкримінували ч. 1 ст. 184 КУпАП. Про це порушення поліція склала протокол у травні 2025 року.
«Судом встановлено, що цей матеріал про притягнення жінки до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП надійшов до Інгулецького районного суду міста Кривий Ріг Дніпропетровської області 19 серпня 2025 року, тобто після закінчення строку накладення адміністративного стягнення, який визначений ст. 38 КУпАП», — йдеться у постанові.
А тому суд не покарав жінку та закрив провадження у цій справі.
