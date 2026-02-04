ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
384
Час на прочитання
1 хв

Дитину споїли алкоголем і залишили на морозі: подробиці смерті 9-річного хлопчика

На Красилівщині помер 9-річний хлопчик після вживання алкоголю у сусіда. 55-річному чоловікові повідомили про підозру за залишення дитини в небезпеці.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Чоловіку оголосили підозру

Чоловіку оголосили підозру / © Національна поліція Хмельницької області

У Хмельницькій області поліцейські повідомили про підозру 55-річному мешканцю Красилівської громади, дії якого призвели до смерті 9-річної дитини.

Деталі повідомляють у Головному управлінні Національної поліції в Хмельницькій області.

Трагедія сталася в одному із сіл громади. Увечері хлопчик перебував у гостях у сусіда, де разом із ним вживав алкоголь. Після цього чоловік залишив дитину без нагляду. У дезорієнтованому стані хлопчик сам пішов додому.

Подолавши близько 200 метрів, дитині стало зле — вона втратила свідомість, впала на сніг і померла. Тіло хлопчика згодом виявили на городі поблизу одного з домогосподарств.

Про зникнення сина близько 23:30 до поліції повідомила мати. До пошуків негайно залучили правоохоронців, які й знайшли дитину без ознак життя.

Тіло направили на судово-медичну експертизу, точну причину смерті встановлюють.

Слідчі відділення поліції №4 (м. Красилів) за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловікові підозру за ч. 3 ст. 135 КК України — залишення в небезпеці, що спричинило смерть. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно із санкцією статті, підозрюваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі лікарці-хірургині оголосили підозру через смерть 11-річної дитини після планової операції. Слідство встановило, що медик не реагувала на погіршення стану хлопчика та втратила критичний час.

Дата публікації
Кількість переглядів
384
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie