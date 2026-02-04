- Дата публікації
Дитину споїли алкоголем і залишили на морозі: подробиці смерті 9-річного хлопчика
На Красилівщині помер 9-річний хлопчик після вживання алкоголю у сусіда. 55-річному чоловікові повідомили про підозру за залишення дитини в небезпеці.
У Хмельницькій області поліцейські повідомили про підозру 55-річному мешканцю Красилівської громади, дії якого призвели до смерті 9-річної дитини.
Деталі повідомляють у Головному управлінні Національної поліції в Хмельницькій області.
Трагедія сталася в одному із сіл громади. Увечері хлопчик перебував у гостях у сусіда, де разом із ним вживав алкоголь. Після цього чоловік залишив дитину без нагляду. У дезорієнтованому стані хлопчик сам пішов додому.
Подолавши близько 200 метрів, дитині стало зле — вона втратила свідомість, впала на сніг і померла. Тіло хлопчика згодом виявили на городі поблизу одного з домогосподарств.
Про зникнення сина близько 23:30 до поліції повідомила мати. До пошуків негайно залучили правоохоронців, які й знайшли дитину без ознак життя.
Тіло направили на судово-медичну експертизу, точну причину смерті встановлюють.
Слідчі відділення поліції №4 (м. Красилів) за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловікові підозру за ч. 3 ст. 135 КК України — залишення в небезпеці, що спричинило смерть. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Згідно із санкцією статті, підозрюваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
