Дитину віднесло течією: на Закарпатті дві доби шукають хлопчика

Рятувальники шукають хлопчика у Тисі

Реклама

На Закарпатті триває масштабна пошукова операція: рятувальники, поліція та небайдужі мешканці вже другу добу розшукують 10-річного хлопчика. Він зник у селі Гетиня. Дитину віднесло стрімкою течією річки Тиса.

Про це повідомляють у ДСНС.

Рятувальники на Закарпатті шукають 10-річного хлопчика

Фахівці ДСНС підняли в повітря безпілотник, аби ефективніше перевіряти місцевість. На воді та вздовж берегової лінії працюють водолазні розрахунки та правоохоронці.

Реклама

Пошуки дитини тривають другу добу.

Рятувальники вкотре б’ють на сполох через стрімке зростання кількості трагедій на воді. Лише за минулу добу на водоймах України загинуло 8 людей, серед яких — двоє дітей 2011 та 2017 років народження з Рівненщини.

«Нагадуємо: купання у заборонених і неперевірених місцях — це безпосередня загроза життю. Вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки!» — пишуть у ДСНС.

На Одещині у відкрите море віднесло дитину

Нагадаємо, поблизу села Сичавка на Одещині сталася надзвичайна подія: через сильний порив вітру у відкрите море на надувному колі віднесло дівчинку 2015 року народження. Дитина приїхала на узбережжя на відпочинок разом зі своєю прабабусею.

Реклама

В акваторії Чорного моря розпочали пошукову операцію. До пошуків залучили водолазів, фахівців аеророзвідки ДСНС, а також психологів, які надають допомогу рідним дівчинки.

Через інцидент рятувальники закликають громадян бути максимально відповідальними під час відпочинку біля водойм і не нехтувати правилами безпеки, особливо коли йдеться про дітей.

Новини партнерів