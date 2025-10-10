ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
857
1 хв

"Дитину винесли майже мертвою": родичка загиблого про перші хвилини після удару по Запоріжжю

У Запоріжжі через російський обстріл загинув 7-річний хлопчик. Медики не змогли його врятувати.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

У ніч проти 10 жовтня росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами та ракетами. Через обстріл загинув хлопчик 7 років.

Місцева жителька і родичка Ніна розповіла «Суспільне» про перші хвилини після ворожого удару.

«Швидка приїхала, дитину винесли мертвою, пульс прощупувався. Боролися лікарі, але не врятували. Вони (сім’я — ред.) купили будинок на початку весни», — сказала Ніна.

Батьки хлопчика нині перебувають у лікарні.

Як зазначила родичка, батько хлопчика навесні повернувся з полону РФ, де перебував три роки.

Нагадаємо, було кілька хвиль атак по місту: спочатку — «Shahed», які протягом години атакували місто, а близько четвертої ранку — керовані авіабомби та крилаті ракети. Є четверо поранених. Стан 45-річних чоловіка і жінки оцінюють як важкий. Відомо, що одна людина поранена вибитим склом.

Росіяни пошкодили газову інфраструктуру в Запоріжжі, проте тиск в мережі вже стабілізували й люди можуть користуватися газом у звичному режимі.

У Запоріжжі наразі перекрили проїзд по плотині ДніпроГЕС — це попереджувальні заходи. Рух відновлять, щойно дозволить безпекова ситуація.

Всі деталі атаки по Україні 10 жовтня читайте у новині.

