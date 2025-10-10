- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 857
- Час на прочитання
- 1 хв
"Дитину винесли майже мертвою": родичка загиблого про перші хвилини після удару по Запоріжжю
У Запоріжжі через російський обстріл загинув 7-річний хлопчик. Медики не змогли його врятувати.
У ніч проти 10 жовтня росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами та ракетами. Через обстріл загинув хлопчик 7 років.
Місцева жителька і родичка Ніна розповіла «Суспільне» про перші хвилини після ворожого удару.
«Швидка приїхала, дитину винесли мертвою, пульс прощупувався. Боролися лікарі, але не врятували. Вони (сім’я — ред.) купили будинок на початку весни», — сказала Ніна.
Батьки хлопчика нині перебувають у лікарні.
Як зазначила родичка, батько хлопчика навесні повернувся з полону РФ, де перебував три роки.
Нагадаємо, було кілька хвиль атак по місту: спочатку — «Shahed», які протягом години атакували місто, а близько четвертої ранку — керовані авіабомби та крилаті ракети. Є четверо поранених. Стан 45-річних чоловіка і жінки оцінюють як важкий. Відомо, що одна людина поранена вибитим склом.
Росіяни пошкодили газову інфраструктуру в Запоріжжі, проте тиск в мережі вже стабілізували й люди можуть користуватися газом у звичному режимі.
У Запоріжжі наразі перекрили проїзд по плотині ДніпроГЕС — це попереджувальні заходи. Рух відновлять, щойно дозволить безпекова ситуація.
Всі деталі атаки по Україні 10 жовтня читайте у новині.