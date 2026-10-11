Дива не сталося: на Рівненщині помер 13-річний Максим, поранений під час атаки РФ

13-річний Максим був важко поранений у своєму будинку внаслідок атаки армії РФ на Рівненщину 9 жовтня

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На Рівненщині трагічно обірвалося життя 13-річного хлопчика, який був важко поранений наслідок ворожої атаки РФ 9 жовтня.

Про це повідомив у Facebook голова Рокитнівської громади Григорій Таргонський.

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За його словами, лікарі майже добу боролися за життя 13-річного Максима.

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«Увесь цей час люди молилися, сподіваючись на диво, вірячи, що дитину вдасться врятувати. Кожен чекав на добру звістку, кожен сподівався, що попри все хлопчик житиме. На жаль, дива не сталося. Попри зусилля медиків, його життя обірвалося. Дитині було лише 13 років. Попереду мало бути ціле життя — з мріями, планами, щасливими моментами. Та все це обірвалося надто рано», — зазначив голова громади.

Нагадаємо, що 9 жовтня на півночі Рівненщини внаслідок ворожої атаки 9 жовтня постраждали семеро членів багатодітної родини, серед них четверо дітей. У трьох дітей були травми середньої важкості, а четвертий — 13-річний хлопчик був у важкому стані.

Пошкоджений будинок багатодітної родини на Рівненщині, куди влучив ворожий дрон

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