Укрaїнa
74
Диверсія на залізничних коліях біля Сімферополя: що вийшло з ладу в окупантів

Унаслідок операції, за інформацією руху, було призупинено рух поїздів, що спричинило зрив постачання боєприпасів, пального та техніки для російських військ.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Партизани здійснили диверсію на залізничних коліях у районі Сімферополя

Партизани здійснили диверсію на залізничних коліях у районі Сімферополя / © Unsplash

Партизани здійснили диверсію на залізничних коліях у районі тимчасово окупованого Сімферополя.

Про це повідомляє рух «АТЕШ».

У повідомленні йдеться, що учасники руху успішною диверсією на залізничних коліях у районі Сімферополя завдали удару по ключовій логістичній артерії російських окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

У результаті операції було припинено рух поїздів, що призвело до прямого зриву постачань боєкомплекту, палива і техніки окупантам.

«Рух „АТЕШ“ продовжує систематично руйнувати транспортну інфраструктуру ворога. Навіть у глибокому тилу в Криму окупанти не можуть почуватися безпечно», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після паливної кризи Крим охопили перебої з мобільним зв’язком та Інтернетом — партизани повідомляють про хаос у роботі мереж і сервісів.

