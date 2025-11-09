- Дата публікації
Диверсія на залізничних коліях біля Сімферополя: що вийшло з ладу в окупантів
Унаслідок операції, за інформацією руху, було призупинено рух поїздів, що спричинило зрив постачання боєприпасів, пального та техніки для російських військ.
Партизани здійснили диверсію на залізничних коліях у районі тимчасово окупованого Сімферополя.
Про це повідомляє рух «АТЕШ».
У повідомленні йдеться, що учасники руху успішною диверсією на залізничних коліях у районі Сімферополя завдали удару по ключовій логістичній артерії російських окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.
У результаті операції було припинено рух поїздів, що призвело до прямого зриву постачань боєкомплекту, палива і техніки окупантам.
«Рух „АТЕШ“ продовжує систематично руйнувати транспортну інфраструктуру ворога. Навіть у глибокому тилу в Криму окупанти не можуть почуватися безпечно», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, після паливної кризи Крим охопили перебої з мобільним зв’язком та Інтернетом — партизани повідомляють про хаос у роботі мереж і сервісів.