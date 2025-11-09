Диверсія на залізничних коліях біля Сімферополя: що вийшло з ладу в окупантів

Партизани здійснили диверсію на залізничних коліях у районі Сімферополя / © Unsplash

Реклама

Партизани здійснили диверсію на залізничних коліях у районі тимчасово окупованого Сімферополя.

Про це повідомляє рух «АТЕШ».

У повідомленні йдеться, що учасники руху успішною диверсією на залізничних коліях у районі Сімферополя завдали удару по ключовій логістичній артерії російських окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Реклама

У результаті операції було припинено рух поїздів, що призвело до прямого зриву постачань боєкомплекту, палива і техніки окупантам.

«Рух „АТЕШ“ продовжує систематично руйнувати транспортну інфраструктуру ворога. Навіть у глибокому тилу в Криму окупанти не можуть почуватися безпечно», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після паливної кризи Крим охопили перебої з мобільним зв’язком та Інтернетом — партизани повідомляють про хаос у роботі мереж і сервісів.