Диверсійні групи РФ у Покровську: DeepState повідомили про результати операції

Осінтери повідомили про результати роботи диверсійних груп у Покровську. Зі 150 росіян дійшло до міста близько 30.

Деталі про дії РФ біля Покровська

За нашою інформацією, для диверсійних дій у Покровську РФ сформувала з трьох рот тактичні групи по 50 осіб у кожній. Мета операції — створити паніку та змусити підрозділи втекти з міста, як це було в Селидовому. Маршрут із Селидового до Покровська зайняв у російських диверсантів 14 діб. Чотири доби до промзони у Піщаному і 10 діб вони долали з Піщаного до вулиці Захисників України у Покровську. Так, щодоби піхотинець противника проходив всього 600 метрів у надії не бути виявленим.

Як зазначається, зв’язок, воду та їжу забезпечували скидами з дронів. Кординація між групами була належна, кожен знав про кожного. Щоб залишитися непоміченими, росіяни використовували плащі для маскування та ховалися у випадкових укриттях. «Диверсанти» мали трекери маршрутів кудою мали б рухатися.

«Близько 120 осіб з 150 загинуло від скидів, можливо комусь вдалося вижити після поранення. 19 липня групи почали затягуватися у Покровськ і здійснювати диверсійні дії. Весь цей час триває пошук залишків груп. Цього тижня ще частина „диверсантів“ здалася в полон», — констатували у відомстві.

У DeepState констатували: операція поставленої мети не досягла. Водночас вона принесла багато проблем для Сил Оборони України.

«Чи можна вважати успіхом план, за якого 80% особового складу має вмерти в дорозі до місця виконання задачі — сумнівно. Більше висновків не буде. Висновки покаже час», — завершили аналітики.

Раніше ми писали про те, що Росія намагається прорвати оборону Покровська.

Відомо, що на Покровському напрямку точаться найзапекліші бої, які стали найважчими за останній рік. Російська армія кинула на цю ділянку фронту величезну кількість особового складу, намагаючись прорвати оборону та захопити місто.