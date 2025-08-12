"Диверсійний шум", російські ІПСО та подвійні агенти: Малюк розповів про успіхи СБУ

Голова СБУ Василь Малюк

Реклама

Служба безпеки України ефективно протидіє російському плану «Диверсійний шум», який передбачає організацію терактів та диверсій по всій країні. За словами голови СБУ Василя Малюка, цей план був санкціонований особисто Путіним наприкінці 2023 року.

Про це очільник СБУ заявив в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини».

Малюк підкреслив, що спецслужба запобігає більшості ворожих проявів.

Реклама

«Починалося все з підпалів звичайних автівок, потім вони почали працювати і з саморобними вибуховими пристроями. Втім, ми дуже ефективно цьому запобігаємо. Майже 80% усіх такого роду злочинних ворожих проявів розкриваються на випередження», — зазначив він.

За його словами, в цьому допомагає інститут подвійної агентури.

«Ворог свято вірить, що є джерело, а насправді — це наші патріотично налаштовані громадяни. У нас над кожним регіоном створений агентурний „ковпак“. Він дає можливість контролювати ситуацію і своєчасно затримувати ворожих поплічників», — додав генерал-лейтенант.

Голова СБУ повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення контррозвідка викрила 118 агентурних мереж РФ. Серед них були ті, що збирали інформацію про Сили оборони, коригували удари та навіть готували замахи на Президента. За цими справами слідчі СБУ вже оголосили понад 3,5 тисячі підозр у держзраді, а суди винесли понад 1 тисячу вироків. У середньому термін ув’язнення становить 12-13 років, хоча трапляються і довічні терміни.

Реклама

«Тобто, це різнокаліберні агентурні мережі, але кожна з них — це організована форма злочинної діяльності проти основ національної безпеки», — зазначив Малюк.

Особливу увагу Малюк приділив справам Козюри та Кулініча, розслідування яких перебуває під особистим контролем президента України. Окремий важливий напрям для СБУ — самоочищення від російського впливу. І Зеленський особисто тримав на контролі розслідування справ, де фігурують Козюра та Кулініч.

«Козюра — дійсно топовий щур. Ми довго його документували, в процесі цього ми реалізували 14 епізодів передаваня дезінформації ворогу. Тобто, ми контрольовано давали йому інформацію, яку він передав на ту сторону. І в ФСБ у долоні плескали: думали, що вони здобули якісь топові дані. На ділі ми їх вводили в оману. На певному етапі вже все дійшло до свого логічного завершення і було прийнято рішення його затримувати. Щодо Кулініча — теж сидить, ув’язнений», — розповів голова СБУ.

Крім того, СБУ активно співпрацює з іноземними партнерами для нейтралізації російських інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, було ліквідовано організацію «Voice of Europe», створену Віктором Медведчуком, а також затримано й екстрадовано до України пропагандиста Кирила Молчанова, який виконував завдання ФСБ.

Реклама

«Щодо Молчанова, то це була цікава контррозвідувальна і оперативна комбінація. Він виїжджав на територію Європи з Російської Федерації, виконуючи завдання п’ятої служби ФСБ РФ, і мав там організовувати певні антиукраїнські мітинги. Ми з польськими колегами реалізували цілком законну конструкцію і вже в пункті пропуску на території України йому оголосили про підозру», — розповів Голова СБУ.

Малюк зазначив, що минулого року Росія витратила на інформаційну війну проти України 4,6 мільярда доларів, і для цього працює 19 інституцій.

«Тому в умовах сьогодення ми маємо перетворювати країну в „сталевого дикобраза“. Наша війна — це війна добра і зла. Добро завжди перемагає, ми ж з вами це розуміємо. І ми є добро в цій ситуації. Тому ми працюємо й робимо свою роботу», — підсумував Василь Малюк.

Нагадаємо, голова СБУ про нові деталі операції «Павутина». Малюк розкрив секрет успіху операції на території РФ, яку реалізували його підлеглі.